В Курске на Народной украли новые ливневки

26 Май 2020 2020-05-26T18:12:03+03:00

Чтобы не срывать сроки работ, подрядчик за свой счет приобрел и установил новые

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Дорожные службы ведут работы на 30 улицах Курска. Они трудятся в интенсивном режиме, чтобы успеть в срок, но им мешают злоумышленники. В середине мая неизвестные украли девять решеток ливневой канализации на улице Народной в Сеймском округе. Подрядчики только недавно заменили их на новые.

Сумма ущерба составила порядка 90 тысяч рублей. О краже заявили в полицию, но украденные крышки обнаружить не удалось. Чтобы не срывать сроки работ, подрядчик за свой счет приобрел и установил новые.

В 2019 году были украдены 37 водоприемных решеток для ливневой канализации по улице Энгельса. За кражу злоумышленникам грозит уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU