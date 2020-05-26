В Курской области начальница почты похитила более 130 тысяч рублей

26 Май 2020 2020-05-26T17:19:42+03:00

Женщина присваивала себе деньги от реализации товаров Фото: Из архива "КП"

Женщина присваивала себе деньги от реализации товаров

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С сентября 2013 года начальница почтового отделения, являясь депутатом органа местного самоуправления, решила присваивать денежные средства от продажи товаров, принадлежащих «Почте России».

Женщина в течение длительного времени не передавала в кассу часть денег от реализации, а присваивала их себе. Таким способом ей удалось похитить 131 тысяч 383 рубля.

Суд Медвенского района назначил ей наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год. Причиненный ущерб женщина полностью возместила.

ИСТОЧНИК KP.RU