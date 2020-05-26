В Курской области начальница почты похитила более 130 тысяч рублей
Женщина присваивала себе деньги от реализации товаров
Женщина присваивала себе деньги от реализации товаровФото: Из архива "КП"
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С сентября 2013 года начальница почтового отделения, являясь депутатом органа местного самоуправления, решила присваивать денежные средства от продажи товаров, принадлежащих «Почте России».
Женщина в течение длительного времени не передавала в кассу часть денег от реализации, а присваивала их себе. Таким способом ей удалось похитить 131 тысяч 383 рубля.
Суд Медвенского района назначил ей наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год. Причиненный ущерб женщина полностью возместила.
ИСТОЧНИК KP.RU