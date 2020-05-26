2020-05-26T17:19:42+03:00
Происшествия

В Курской области начальница почты похитила более 130 тысяч рублей

Женщина присваивала себе деньги от реализации товаров
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Женщина присваивала себе деньги от реализации товаровЖенщина присваивала себе деньги от реализации товаровФото: Из архива "КП"
Изменить размер текста:

С сентября 2013 года начальница почтового отделения, являясь депутатом органа местного самоуправления, решила присваивать денежные средства от продажи товаров, принадлежащих «Почте России».

Женщина в течение длительного времени не передавала в кассу часть денег от реализации, а присваивала их себе. Таким способом ей удалось похитить 131 тысяч 383 рубля.

Суд Медвенского района назначил ей наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год. Причиненный ущерб женщина полностью возместила.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24