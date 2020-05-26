В Курске отсыпали старым асфальтом порядка 50 улиц

26 Май 2020 2020-05-26T16:21:55+03:00

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В Курске продолжаются работы по фрезерованию улиц в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Старый асфальтобетон срезают и направляют на отсыпку дорог по «проблемным» улицам. В настоящее время отработали порядка 50 таких улиц, для отсыпки использовали 565 машин фрезерата.

Асфальтобетон привозят бесплатно по заявкам уличкомов, председателей СНТ и ГСК, организаций и предприятий. В этом году в перечень вошло 72 участка внутригородских дорог, придомовых территорий, тротуаров, проездов между домами общей протяженностью более 26 километров.

Заявок на ремонт дорог с помощью фрезерованного асфальта поступило много. В случае образования дополнительных объемов фрезерата, список улиц, подлежащих ремонту, может быть скорректирован.

С полным перечнем можно ознакомиться на официальном сайте администрации города Курска http://www.kurskadmin.ru/news/1/72-uchastka-dorog-ots.

ИСТОЧНИК KP.RU