За сутки в Курской области три раза горел мусор

26 Май 2020 2020-05-26T14:49:47+03:00

За сутки спасатели четыре раза выезжали на пожары Фото: Светлана ВОЛКОВА

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За минувшие сутки в Курской области зарегистрировано четыре пожара, три из которых – горение мусора. Погибших и пострадавших нет.

Контроль пожарной обстановки организован посредством работы оперативных групп. В каждом муниципальном районе из числа работников администраций и добровольных пожарный созданы такие патрули. Они посещают «группу риска», проверяют соблюдение правил безопасности, выявляют возгорания на ранней стадии.

21 мая в регионе был снят особый противопожарный режим. У муниципалитетов и организаций появилась возможность проводить контролируемые отжиги сухой растительности и порубочных остатков.

Напоминаем, такие работы можно проводить только при соблюдении всех установленных требований:

- в Центр управления в кризисных ситуациях Курской области необходимо подать заявку о проведении отжигов;

- должно быть организовано дежурство специалистов с первичными средствами пожаротушения;

- отжиги можно проводить в безветренную погоду и на удалении от зданий, строений и сооружений.

За минувшие сутки в ЦУКС поступило шесть заявок на проведение таких работ. Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности будет осуществляться 275 оперативными группами.

ИСТОЧНИК KP.RU