За сутки в Курской области три раза горел мусор
За минувшие сутки в Курской области зарегистрировано четыре пожара, три из которых – горение мусора. Погибших и пострадавших нет.
Контроль пожарной обстановки организован посредством работы оперативных групп. В каждом муниципальном районе из числа работников администраций и добровольных пожарный созданы такие патрули. Они посещают «группу риска», проверяют соблюдение правил безопасности, выявляют возгорания на ранней стадии.
21 мая в регионе был снят особый противопожарный режим. У муниципалитетов и организаций появилась возможность проводить контролируемые отжиги сухой растительности и порубочных остатков.
Напоминаем, такие работы можно проводить только при соблюдении всех установленных требований:
- в Центр управления в кризисных ситуациях Курской области необходимо подать заявку о проведении отжигов;
- должно быть организовано дежурство специалистов с первичными средствами пожаротушения;
- отжиги можно проводить в безветренную погоду и на удалении от зданий, строений и сооружений.
За минувшие сутки в ЦУКС поступило шесть заявок на проведение таких работ. Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности будет осуществляться 275 оперативными группами.
ИСТОЧНИК KP.RU