Курские педагоги отмечены на Всероссийском конкурсе
Конкурс «Воспитать человека – 2020» проходил с 24 апреля по 20 мая в дистанционном формате
Курские учителя регулярно отмечаются в различных конкурсахФото: Светлана ВОЛКОВА
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Заместитель директора по воспитательной работе лицея №6 имени М.А. Булатова Мария Сокол стала победителем регионального этапа Всероссийского конкурса педагогических работников «Воспитать человека – 2020».
Конкурс проходил с 24 апреля по 20 мая в дистанционном формате. Участие в нем приняли 32 педагога Курской области.
Призером конкурса стала педагог дополнительного образования Центра детского творчества Курска Светлана Белоусова, рассказали в администрации региона.
ИСТОЧНИК KP.RU