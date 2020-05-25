2020-05-25T12:47:30+03:00
Общество

Курские педагоги отмечены на Всероссийском конкурсе

Конкурс «Воспитать человека – 2020» проходил с 24 апреля по 20 мая в дистанционном формате
Светлана ВОЛКОВА
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Курские учителя регулярно отмечаются в различных конкурсахКурские учителя регулярно отмечаются в различных конкурсахФото: Светлана ВОЛКОВА
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Заместитель директора по воспитательной работе лицея №6 имени М.А. Булатова Мария Сокол стала победителем регионального этапа Всероссийского конкурса педагогических работников «Воспитать человека – 2020».

Конкурс проходил с 24 апреля по 20 мая в дистанционном формате. Участие в нем приняли 32 педагога Курской области.

Призером конкурса стала педагог дополнительного образования Центра детского творчества Курска Светлана Белоусова, рассказали в администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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