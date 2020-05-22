В Курской области трудоустраивают граждан, потерявших работу во время пандемии

22 Май 2020 2020-05-22T17:42:27+03:00

На сегодняшний день готовы привлечь более 300 человек

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В Курской области началась работа по трудоустройству граждан, в том числе временному, потерявших во время пандемии работу. По информации председателя регионального комитета АПК Ивана Музалева, уже готовы привлечь более 300 человек на различные работы, в том числе и сотрудников без соответствующей квалификации.

По данным оперативного штаба на 7:30 22 мая, в Курской области всего зарегистрировано 2339 (+81) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из них под медицинским наблюдением 1526 пациентов: 117 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 75 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 91 – в Курской городской больнице №6; 1243 – находятся в домашних условиях, осуществляется необходимое медицинское наблюдение. Всего выписано 805 (+61) пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU