2020-05-22T17:42:27+03:00
Общество

В Курской области трудоустраивают граждан, потерявших работу во время пандемии

На сегодняшний день готовы привлечь более 300 человек
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
На различные работы готовы привлечь более 300 человекНа различные работы готовы привлечь более 300 человекФото: Яна ШЕЛЕСТ
Изменить размер текста:

В Курской области началась работа по трудоустройству граждан, в том числе временному, потерявших во время пандемии работу. По информации председателя регионального комитета АПК Ивана Музалева, уже готовы привлечь более 300 человек на различные работы, в том числе и сотрудников без соответствующей квалификации.

По данным оперативного штаба на 7:30 22 мая, в Курской области всего зарегистрировано 2339 (+81) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из них под медицинским наблюдением 1526 пациентов: 117 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 75 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 91 – в Курской городской больнице №6; 1243 – находятся в домашних условиях, осуществляется необходимое медицинское наблюдение. Всего выписано 805 (+61) пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Курске проверили работу магазинов
В Курской области трудоустраивают граждан, потерявших работу во время пандемии
На Курчатовском водохранилище ловили браконьеров
В Курске на улице Гагарина убрали свалку
Под Курском строительная организация задолжала работникам 1,7 млн рублей
Под Курском загорелся нежилой дом
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: за неделю число выявленных случаев увеличилось на 32%
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: в регионе работает консультативная бригада по лечению COVID-19
На выходных в Курске будут ловить пьяных за рулем
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: ограничительные меры с торговли снимут не раньше 1 июня
В Курске прошел рейд по незаконным парковкам на газонах
Две курские пенсионерки лишились денег, ответив мошенникам по телефону
В Курске задержали подозреваемого в краже велосипедов
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: волонтеры передали в Семашко СИЗ
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: заболели девять детей
Режим повышенной готовности в Курске: коронавирус подтвердился еще у 81 курянина
Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 22 мая 2020 года составило 805 человек
Число умерших из-за коронавируса в Курске на 22 мая 2020 года составило восемь человек
Число заболевших коронавирусом в Курске на 22 мая 2020 года составило 2339 человек
Курянин упал с моста, но чудом спасся, доплыв до "острова" из веток и мусора
В Курске из-за пожара эвакуировали 15 человек
Под Курском ликвидировали большую свалку
19-летнего курянина будут судить за организацию азартных игр
В Курске планируют открыть 59 летних лагерей
Курские выпускники получат аттестаты до 15 июня
В Курске начали производить экзоскелеты
В Курске с моста в реку упал пьяный мужчина
В Курске будут отключать свет