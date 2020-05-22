2020-05-22T17:24:04+03:00
Общество

На Курчатовском водохранилище ловили браконьеров

Инспекторы Рыбнадзора снимали сети
Яна ШЕЛЕСТ
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Браконьеры часто ставят ловушки в малозаметных местахБраконьеры часто ставят ловушки в малозаметных местах
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В Курской области инспекторы Рыбнадзора проводят рейды по водоемам, где идет нерест. Они снимают браконьерские сети, тем самым предотвращая массовую гибель рыбы.

Проверки проходят ежедневно. Только за текущий год было составлено около 300 протоколов о нарушениях правил рыбалки. Браконьеры часто ставят ловушки в малозаметных местах, поэтому инспекторам приходится предельно внимательно объезжать всю акваторию.

Специалисты Рыбнадзора следят и за тем, чтобы во время нереста рыболовы-любители не нарушали ограничения, которые вводятся в этот период. Запрещено использовать для рыбалки моторные лодки. Ловить рыбу можно с берега или с лодки, не имеющей мотора, и на одну удочку с количеством крючков не более двух штук.

Несоблюдение правил и ограничений в период нереста является административным правонарушением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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