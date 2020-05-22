Под Курском строительная организация задолжала работникам 1,7 млн рублей

22 Май 2020 2020-05-22T16:06:26+03:00

После вмешательства прокуратуры работникам выплатили все деньги Фото: Из архива "КП"

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Работники одной из строительных организаций в Железногорске пожаловались в прокуратуру на невыплату заработной платы. Во время проверки было установлено, что компания задолжала 73 работникам 1,7 млн рублей.

Руководству строительной компании внесли представление. Прокурор также направил в суд заявление о взыскании образовавшегося долга. На основании материалов прокурорской проверки в отношении руководителя организации возбудили уголовное дело. После вмешательства прокуратуры работникам выплатили все деньги.

Результаты расследования уголовного дела находятся на контроле Железногорской межрайонной прокуратуры Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU