Под Курском загорелся нежилой дом

22 Май 2020 2020-05-22T15:42:51+03:00

В ликвидации пожара принимали участие 14 человек, пять единиц техники Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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22 мая в 11 часов утра в «Службу спасения» поступило сообщение о возгорании нежилого дома в деревне Петрищево Черемисиновского района. На место ЧП выехали спасатели пожарной части № 46 Черемисиновского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электросетей.

Возгорание локализовали в 11:14, ликвидировали полностью - в 11:19. Огонь повредил кровлю и стены.

В ликвидации пожара принимали участие 14 человек, пять единиц техники, в том числе от МЧС пять человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU