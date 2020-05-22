Под Курском загорелся нежилой дом
Пожар произошел в Черемисиновском районе
В ликвидации пожара принимали участие 14 человек, пять единиц техникиФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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22 мая в 11 часов утра в «Службу спасения» поступило сообщение о возгорании нежилого дома в деревне Петрищево Черемисиновского района. На место ЧП выехали спасатели пожарной части № 46 Черемисиновского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электросетей.
Возгорание локализовали в 11:14, ликвидировали полностью - в 11:19. Огонь повредил кровлю и стены.
В ликвидации пожара принимали участие 14 человек, пять единиц техники, в том числе от МЧС пять человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU