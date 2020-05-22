2020-05-22T15:06:03+03:00
Общество

На выходных в Курске будут ловить пьяных за рулем

Курян призывают сообщать о подозрительных водителях
Ольга ДАНИЛОВА
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Курян просят сообщать о неадекватных водителяхКурян просят сообщать о неадекватных водителяхФото: Светлана ВОЛКОВА
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В предстоящие выходные дни в районах Курской области сотрудники ГИБДД проведут мероприятия по сплошной проверке водителей на трезвость.

- Управление автомобилем в состоянии опьянения предусматривает административную ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишения права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. В соответствии со ст.264.1 УК РФ установлена уголовная ответственность за управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Максимальная санкция, предусмотренная данной статьей – это лишение свободы на 2 года с лишением права управлять транспортными средствами в течении трех лет, - пояснили в ГИБДД региона.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Инспекторы готовы предпринять все необходимые оперативные меры реагирования на сообщения о пьяных за рулем. Телефон дежурной части УМВД России по Курской области – 02, с мобильного телефона – 102; телефоны дежурной части ГИБДД УМВД России по Курской области (4712) 36-70-01, 36-70-02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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