2020-05-22T14:16:39+03:00
Общество

В Курске прошел рейд по незаконным парковкам на газонах

Нарушителям грозит штраф от трех тысяч рублей
Светлана ВОЛКОВА
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Парковки на газонах стали нормой в курских дворахПарковки на газонах стали нормой в курских дворахФото: Светлана ВОЛКОВА
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В Сеймском округе областного центра прошел очередной рейд по выявлению нарушителей правил парковки.

В ходе рейда сотрудники администрации зафиксировали факты парковки автомобилей на газонах в районе домов Ольшанского и Заводская.

В отношении недобросовестных автолюбителей составлено пять протоколов об административном правонарушении.

Напомним, что в соответствии со ст. 28 регионального Закона «Об административных правонарушениях» налагается штраф. Для граждан - 3000 - 5000 рублей, для должностных лиц – 30000 - 50000 рублей, для юридических лиц – 100000 - 250000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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