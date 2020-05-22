В Курске прошел рейд по незаконным парковкам на газонах
В Сеймском округе областного центра прошел очередной рейд по выявлению нарушителей правил парковки.
В ходе рейда сотрудники администрации зафиксировали факты парковки автомобилей на газонах в районе домов Ольшанского и Заводская.
В отношении недобросовестных автолюбителей составлено пять протоколов об административном правонарушении.
Напомним, что в соответствии со ст. 28 регионального Закона «Об административных правонарушениях» налагается штраф. Для граждан - 3000 - 5000 рублей, для должностных лиц – 30000 - 50000 рублей, для юридических лиц – 100000 - 250000 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU