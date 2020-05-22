В Курске прошел рейд по незаконным парковкам на газонах

22 Май 2020 2020-05-22T14:16:39+03:00

Парковки на газонах стали нормой в курских дворах Фото: Светлана ВОЛКОВА

Нарушителям грозит штраф от трех тысяч рублей

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В Сеймском округе областного центра прошел очередной рейд по выявлению нарушителей правил парковки.

В ходе рейда сотрудники администрации зафиксировали факты парковки автомобилей на газонах в районе домов Ольшанского и Заводская.

В отношении недобросовестных автолюбителей составлено пять протоколов об административном правонарушении.

Напомним, что в соответствии со ст. 28 регионального Закона «Об административных правонарушениях» налагается штраф. Для граждан - 3000 - 5000 рублей, для должностных лиц – 30000 - 50000 рублей, для юридических лиц – 100000 - 250000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU