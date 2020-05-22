Две курские пенсионерки лишились денег, ответив мошенникам по телефону

22 Май 2020 2020-05-22T14:03:26+03:00

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Жертвами распространенного вида мошенничества под предлогом приостановки несанкционированной транзакции стали 65-летняя жительница Северо-Западного микрорайона и 66-летняя пенсионерка из Железнодорожного округа. Им позвонили лже-представители банков с сообщением, что с их карт снимают деньги. Преступники предложили предотвратить списание денег и просили назвать полные реквизиты карт, в том числе секретные, а также продиктовать проверочный код, который приходит в СМС от банка с обязательным предупреждением, что его никому нельзя сообщать. Получив допуск к личным кабинетам, преступники похитили хранящиеся на них средства - 95 и 183 тысячи рублей. Сразу после получения сообщения о нулевом балансе по счетам потерпевшие отправились в полицию.

По данному факту проводятся неотложные оперативные мероприятия. Будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела, сказали в полиции.

Если Вам позвонили с любого номера и сообщили, что с карты совершается опасная операция или перевод, на Ваше имя пытаются оформить кредит, предлагают перевести деньги на резервную карту или безопасный счет – это мошенники. Дальше разговор продолжать нельзя! Немедленно прекратите разговор. Чтобы убедиться в сохранности средств обратитесь в банк по официальному номеру, указанному на любой банковской карте.

ИСТОЧНИК KP.RU