Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: заболели девять детей

22 Май 2020 2020-05-22T12:08:48+03:00

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Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу.

По данным оперативного штаба на 7:30 22 мая, в Курской области всего зарегистрировано 2339 (+81) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из числа выявленных за последние сутки инфицированных 52 женщины и 29 мужчин. Возраст больных: 1-6 лет – 4 человека, 7-14 лет - 4 человека, 15-17 лет – 1 человек, 18-29 лет – 2 человека, 30-49 лет – 28 человек, 50-64 года – 27 человек, старше 65 лет – 15 человек

ИСТОЧНИК KP.RU