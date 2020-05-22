Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: заболели девять детей
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу
Среди "новых" больных - в основном женщиныФото: Из архива КП.
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Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу.
По данным оперативного штаба на 7:30 22 мая, в Курской области всего зарегистрировано 2339 (+81) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.
Из числа выявленных за последние сутки инфицированных 52 женщины и 29 мужчин. Возраст больных: 1-6 лет – 4 человека, 7-14 лет - 4 человека, 15-17 лет – 1 человек, 18-29 лет – 2 человека, 30-49 лет – 28 человек, 50-64 года – 27 человек, старше 65 лет – 15 человек
ИСТОЧНИК KP.RU