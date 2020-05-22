2020-05-22T10:21:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим повышенной готовности в Курске: коронавирус подтвердился еще у 81 курянина

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу
Светлана ВОЛКОВА
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Заболеваемость в регионе растетЗаболеваемость в регионе растетФото: Из архива КП.
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Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу.

За прошедшие сутки коронавирус подтвердился еще у 81 курянина.

По данным оперативного штаба на 7:30 22 мая, в Курской области всего зарегистрировано 2339 (+81) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из них под медицинским наблюдением 1526 пациентов: 117 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 75 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 91 – в Курской городской больнице №6; 1243 – находятся в домашних условиях, осуществляется необходимое медицинское наблюдение. Всего выписано 805 (+61) пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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