2020-05-22T09:58:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 22 мая 2020 года составило 805 человек

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Курске на 22 мая 2020 года
Светлана ВОЛКОВА
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В регионе действует режим повышенной готовностиВ регионе действует режим повышенной готовностиФото: из архива "КП"
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Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 22 мая 2020 года составило 805 человек. В том числе за последние сутки выписался 61 человек.

По данным Управления Роспотребнадзора по Курской области, на сегодняшний день с подтвержденным диагнозом COVID-19 в Курской области скончались восемь человек. За последние сутки умер один человек - женщина 63-х лет.

По данным оперативного штаба на 7:30 22 мая, в Курской области всего зарегистрировано 2339 (+81) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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