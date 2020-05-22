Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 22 мая 2020 года составило 805 человек
Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Курске на 22 мая 2020 года
В регионе действует режим повышенной готовностиФото: из архива "КП"
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Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 22 мая 2020 года составило 805 человек. В том числе за последние сутки выписался 61 человек.
По данным Управления Роспотребнадзора по Курской области, на сегодняшний день с подтвержденным диагнозом COVID-19 в Курской области скончались восемь человек. За последние сутки умер один человек - женщина 63-х лет.
По данным оперативного штаба на 7:30 22 мая, в Курской области всего зарегистрировано 2339 (+81) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.
ИСТОЧНИК KP.RU