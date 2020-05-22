Курянин упал с моста, но чудом спасся, доплыв до "острова" из веток и мусора

22 Май 2020 2020-05-22T09:16:48+03:00

Выспавшись на отмели, он стал звать на помощь

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Необычное сообщение от очевидцев поступило в «Службу спасения» Курска на днях в 12 часов ночи. Свидетели сообщили, что на небольшой отмели на середине реки Сейм под Сеймским мостом о помощи просит мужчина.

На место происшествия были направлены сотрудники Аварийно-спасательной службы Курска, скорой медицинской помощи и полиции.

- Эвакуировать курянина пришлось на лодке – спасатели благополучно добрались до «острова» и переправили мужчину на берег, - рассказывает старший смены спасателей Аварийно-спасательного формирования Курска Кирилл Денисенко. – Спасенный был пьян.

Как потом выяснилось, мужчина случайно упал с моста в воду. Ему удалось доплыть до небольшого острова из веток, поваленных деревьев и мусора, где он и заснул. После пробуждения курянин стал звать на помощь.

Спасенного мужчину осмотрели медики и провели беседу сотрудники полиции. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU