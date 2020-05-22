В Курске из-за пожара эвакуировали 15 человек

22 Май 2020 2020-05-22T09:03:18+03:00

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В 08:06 22 мая в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании в жилом доме по адресу: Курск, ул. Краснознаменная.

По данным МЧС по прибытии в 08:09 пожарные приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 08:19, ликвидировано в 08:20.

В результате пожара огнем повреждена квартира на площади 30 кв. метров, эвакуировано 15 человек.

Пожар тушили 16 человек и семь единиц техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU