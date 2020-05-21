19-летнего курянина будут судить за организацию азартных игр
Железногорский межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 19-летнего местного жителя. Молодого человека обвиняют в незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны.
Парень решил организовать проведение азартных игр, закупил компьютерное оборудование, арендовал земельный участок и помещение в Железногорске около жилых домов.
Заведение просуществовало менее месяца, неправомерную деятельность пресекли сотрудники полиции. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU