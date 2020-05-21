В Курске начали производить экзоскелеты

21 Май 2020 2020-05-21T17:11:00+03:00

В месяц их будут выпускать по 10-15 штук

К серийному производству приступили на базе ЮЗГУ

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На базе ЮЗГУ приступили к серийному производству экзоскелетов, предназначенных для работы с тяжелыми грузами на промышленных производствах. В месяц их будут выпускать по 10-15 штук.

Параллельно в лаборатории ведутся тесты облегченной версии «мягкого» экзоскелета, который поможет снять большую часть нагрузки со спины при разгрузочных работах.

В 2020 году на базе ЮЗГУ в Курске заработал Всероссийский центр по теоретической и практической подготовке специалистов различных российских компаний к применению в работе экзоскелетов.

Сейчас в условиях пандемии обучение работников временно приостановили, возобновят после улучшения эпидемиологической обстановки в регионе и открытия университета.

ИСТОЧНИК KP.RU