В Курске начали производить экзоскелеты
На базе ЮЗГУ приступили к серийному производству экзоскелетов, предназначенных для работы с тяжелыми грузами на промышленных производствах. В месяц их будут выпускать по 10-15 штук.
Параллельно в лаборатории ведутся тесты облегченной версии «мягкого» экзоскелета, который поможет снять большую часть нагрузки со спины при разгрузочных работах.
В 2020 году на базе ЮЗГУ в Курске заработал Всероссийский центр по теоретической и практической подготовке специалистов различных российских компаний к применению в работе экзоскелетов.
Сейчас в условиях пандемии обучение работников временно приостановили, возобновят после улучшения эпидемиологической обстановки в регионе и открытия университета.
ИСТОЧНИК KP.RU