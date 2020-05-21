В Курске с моста в реку упал пьяный мужчина

21 Май 2020 2020-05-21T16:05:28+03:00

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Необычное сообщение поступило в «Службу спасения» 20 мая в 12 часов ночи. Звонившие сообщили, что на небольшой отмели на середине реки Сейм под Сеймским мостом о помощи просит мужчина.

На место происшествия выехали сотрудники Аварийно-спасательной службы, медики скорой медицинской помощи и полиция.

- Эвакуировать курянина пришлось на лодке – спасатели благополучно добрались до «острова» и переправили мужчину на берег, - рассказывает старший смены спасателей Аварийно-спасательного формирования г. Курска Кирилл Денисенко. – Спасенный находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как потом выяснилось, мужчина случайно упал с моста в воду. Ему удалось доплыть до небольшого острова из веток, поваленных деревьев и мусора, где он и заснул. После пробуждения курянин стал звать на помощь.

Спасенного мужчину осмотрели медики и провели беседу сотрудники полиции. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU