В Курске будут отключать свет

21 Май 2020 2020-05-21T14:45:19+03:00

Без электричества останутся в том числе СНТ

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В связи с проведением плановых работ в электрических сетях АО "Курские электрические сети" будет произведено отключение электроэнергии по следующим улицам города:

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:

25 по 29 мая с 09-30 до 15-00:

Комарова 16 б, 13/21, Дейнеки 1-21/13, Сумская 13-23, 5а, Заводская 4-6, Моковская 26-28, Народная 2-2а, Белгородская 23

с 09-00 до 16-30:

3-7й Краснополянский переулок, Краснополянский проезд, 1-я Кожевенная 1-13, Гайдара 31-37, 28-40, Пионеров 2-6, 1, 1а, 3.

Тел. для справок: 32-32-15

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

25 мая с 13-30 до 17-00: Верхняя Луговая 215-237А; 198-228

26 мая с 13-30 до 17-00: 2-й Запольный переулок 3-45; 4-26

С 26 мая по 28 мая с 13-30 до 17-00: Олимпийская 1-39; 2-48

Тел. для справок: 32-40-89

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:

26 мая с 09-30 до 12-00:

Коллективная 2-88; 1й Молодежный переулок 1-9, 2-12; 1й Весенний переулок 1-29, 2-32;

2й Весенний переулок 1-29, 2-26; 3й Весенний переулок 1-11, 2-12; 3й Весенний проезд 2-20;

2я Агрегатная 1-41, 2-50; 1я Агрегатная 1-23, 2-36; 1й Агрегатный переулок 2-30, 1-25;

2й Агрегатный переулок 2-30, 1-29; 3й Агрегатный переулок 1-9, 2-6; 4й Агрегатный переулок 1-19, 2-10; 5й Агрегатный переулок 2-28, 1-13; 6й Агрегатный переулок 1-33, 2-26; 7й Агрегатный переулок 1-25, 2-26; Клубная 1-25; 1й Клубный переулок 1-13, 2-24; 2й Клубный переулок 1-9,

2-10;

с/т Восход-1;

с/т Искра.

28 мая 2020 с 13-30 до 16-00:

Дубровинского 48-74; Маяковского 74-112; Первомайская 46-78, 47-69; Маяковский переулок 1-15, 2-20; Октябрьская 83-125; 2я Первомайская 1-33, 2-28

с 25.05.2020 по 29.05.2020 с 09.30 до 16.00

с/т Ветеран дорожки 13-15.

Тел. для справок: 26-32-10

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов).

ИСТОЧНИК KP.RU