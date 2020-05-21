Куряне украли у соседей 700 кило металла

21 Май 2020 2020-05-21T12:59:15+03:00

Ограждение хозяева собирались установить на участке, но не успели

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В Большесолдатском района установлены причастные к краже металлического ограждения.

Со двора местной жительницы пропали почти 700 килограмм фрагментов ограждения, которое семья собиралась устанавливать вокруг дома в ближайшее время.

Сотрудники уголовного розыска за сутки установили, что хищение совершили двое местных жителей в возрасте 18 и 55 лет, проживающих по соседству. Они также привлекли 20-летнего знакомого из Курска, который приехал на выходные.

Соседи несколькими днями ранее заметили недавно привезенные ограждения и постарались как можно скорей спланировать кражу, до установки конструкции.

Вывозили металл ночью на большегрузным автомобиле, принадлежащем одному из них. Чтобы не будить соседей, оставили машину неподалеку, туда и переноси похищенный металл.

Несмотря на то, что потенциального покупателя воры уже нашли, сбыть похищенное не успели. Все были задержаны. Ограждение изъято и уже возвращено владелице.

По факту хищения проводится проверка.

Аналогичную кражу раскрыли сотрудники Курского отдела полиции. С территории одного из дачных участков злоумышленник похитил 150 килограммов металлических конструкций. Владелец несколько месяцев не посещал участок, поэтому пропажа была обнаружена спустя несколько месяцев.

Полицейские провели оперативную работу и установили, что хищение совершил 26-летний житель областного центра. Зимой, надеясь, на то, что собственники часто оставляют ценные вещи на участках, объезжая территорию, заметил металлические составляющие. Их он сразу сдал в пункт приема лома.

Сейчас полицейские выясняют, есть ли другие пострадавшие в садовом обществе.

Курянин признан фигурантом уголовного дела по статье 158 УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU