В Курской области продолжается реабилитация Сейма
В Курской области продолжается реабилитация реки Сейм. Специалисты расчищают дно от иловых отложений, удаляют поврежденные деревья на берегу, создают карты намыва и укрепляют берега.
В прошлом году работы прошли на участке д. Звягинцево - п. Клюква Курского района. В этом году специалисты их проведут в районе деревень Лебяжье, Толмачёво, Зорино Курского района и завершат в г. Курске. Очистка будет выполнена до 578-го километра от устья реки Сейм.
На данный момент разрабатывается проектная документация на расчистку русел рек Сейм и Кривец в Курске. Планируется также разработка документации по расчистке реки Тускарь от Курского водохранилища в д. Щетинке до впадения в Сейм и ручья Нагольненский Колодезь в Пристенском районе.
ИСТОЧНИК KP.RU