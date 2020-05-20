2020-05-20T20:47:25+03:00
Общество

В Курской области продолжается реабилитация Сейма

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Экология»
Яна ШЕЛЕСТ
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Очистка будет выполнена до 578-го километра от устья реки СеймОчистка будет выполнена до 578-го километра от устья реки Сейм
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В Курской области продолжается реабилитация реки Сейм. Специалисты расчищают дно от иловых отложений, удаляют поврежденные деревья на берегу, создают карты намыва и укрепляют берега.

В прошлом году работы прошли на участке д. Звягинцево - п. Клюква Курского района. В этом году специалисты их проведут в районе деревень Лебяжье, Толмачёво, Зорино Курского района и завершат в г. Курске. Очистка будет выполнена до 578-го километра от устья реки Сейм.

На данный момент разрабатывается проектная документация на расчистку русел рек Сейм и Кривец в Курске. Планируется также разработка документации по расчистке реки Тускарь от Курского водохранилища в д. Щетинке до впадения в Сейм и ручья Нагольненский Колодезь в Пристенском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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