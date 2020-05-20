2020-05-20T20:43:43+03:00
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Заводские погреба усадьбы купца Ф.Ф. Мальцова в Курске стали объектом культурного наследия

Они расположены на улице Большевиков
Яна ШЕЛЕСТ
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Погреба располагаются в Курске на улице БольшевиковПогреба располагаются в Курске на улице Большевиков
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Объект «Заводские погреба усадьбы купца Ф.Ф. Мальцова» включен в перечень выявленных объектов культурного наследия региона. В управлении Администрации Курской области по охране объектов культурного наследия подписан соответствующий документ.

Погреба располагаются в Курске на улице Большевиков недалеко от Михайловского храма, построенного, предположительно, в середине XVIII века. Для включения их в реестр объектов культурного наследия будет проведена историко-культурная экспертиза.

Напомним, ранее погреба хотели снести, а на их месте возвести сквер. Месяц назад благодаря широкой общественной огласке демонтажные работы приостановили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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