2020-05-20T18:56:56+03:00
Происшествия

Под Курском нашли боевой арсенал

Снаряды пролежали в земле со времен войны
Яна ШЕЛЕСТ
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Опасные боеприпасы вывезли на полигон «Постоялые дворы» для дальнейшего уничтоженияОпасные боеприпасы вывезли на полигон «Постоялые дворы» для дальнейшего уничтоженияФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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20 мая в Службу спасения поступило сообщение об обнаружении снарядов времен Великой Отечественной войны в городе Курчатове. На место ЧП выехала группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции.

Саперы изъяли два артснаряда калибром 76 мм и один артиллерийский снаряд калибром 88 мм, две минометные мины калибром 82 мм и три - калибром 50 мм, пять гранат Ф-1, две противопехотные осколочные мины и одну ручную гранату РГД-33.

Опасные боеприпасы вывезли на полигон «Постоялые дворы» для дальнейшего уничтожения. ГУ МЧС по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета нужно незамедлительно обращаться в Службу спасения по номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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