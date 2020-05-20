2020-05-20T16:15:25+03:00
Общество

Штормовое предупреждение в Курской области: утром ожидаются заморозки

Днем температура поднимется до плюс 14 градусов
Яна ШЕЛЕСТ
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Днем – переменная облачность, без существенных осадковДнем – переменная облачность, без существенных осадковФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Утром 21 мая 2020 года по Курской области местами ожидается опасное агрометеорологическое явление – заморозки до минус 1 градуса, сообщают спасатели.

Днем – переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха поднимется до +12…+14 градусов.

Минимальная температура воздуха в этот день – 1,3 градуса тепла была зафиксирована в 1974 году. Максимальная – 31,4 градуса тепла – в 1934 году.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: в случае беды вы всегда можете обратиться по номеру «112». Это комплексная и оперативная помощь в любой ситуации. Диспетчер в зависимости от обстоятельств вызовет на место происшествия все необходимые службы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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