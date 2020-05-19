Под Курском ветер сорвал крышу жилого дома
В 20:55 18 мая в ГУ МЧС России по Курской области поступила информация о том, что в результате сильных порывов ветра частично сорвало кровлю жилого дома. ЧП произошло в Горшеченском районе.
Дом блочный, отштукатуренный, на четыре квартиры. В доме была заселена только одна квартира.
Пострадавших в результате происшествия нет.
Работы по восстановлению будут проводиться после заседания комиссии муниципального образования, отметили в МЧС.
Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.
ИСТОЧНИК KP.RU