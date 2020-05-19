Под Курском ветер сорвал крышу жилого дома

19 Май 2020 2020-05-19T09:08:12+03:00

Без криши над головой осталась семья Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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В 20:55 18 мая в ГУ МЧС России по Курской области поступила информация о том, что в результате сильных порывов ветра частично сорвало кровлю жилого дома. ЧП произошло в Горшеченском районе.

Дом блочный, отштукатуренный, на четыре квартиры. В доме была заселена только одна квартира.

Пострадавших в результате происшествия нет.

Работы по восстановлению будут проводиться после заседания комиссии муниципального образования, отметили в МЧС.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU