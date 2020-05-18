2020-05-18T20:22:58+03:00
Происшествия

В местах ожесточенных боев на Курской Дуге обнаружили склад боеприпасов

ЧП произошло в Поныровском районе
Светлана ВОЛКОВА
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Снаряды нашли в селе ОльховаткаСнаряды нашли в селе ОльховаткаФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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18 мая на телефон «Службы спасения-112» поступил звонок об обнаружении ВОП времен Великой Отечественной Войны в селе Ольховатка Поныровского района.

На место обнаружения были направлены группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции.

Обнаружены 12 артиллерийских снарядов калибром 45 мм, 124 минометные мины калибром 50 мм и минометная мина калибром 82 мм. Арсенал изъят и вывезен на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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