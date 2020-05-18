В местах ожесточенных боев на Курской Дуге обнаружили склад боеприпасов
18 мая на телефон «Службы спасения-112» поступил звонок об обнаружении ВОП времен Великой Отечественной Войны в селе Ольховатка Поныровского района.
На место обнаружения были направлены группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции.
Обнаружены 12 артиллерийских снарядов калибром 45 мм, 124 минометные мины калибром 50 мм и минометная мина калибром 82 мм. Арсенал изъят и вывезен на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.
Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.
ИСТОЧНИК KP.RU