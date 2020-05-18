Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: прокуратура проверяет условия труда медиков

18 Май 2020 2020-05-18T18:18:39+03:00

Сообщения появились с местных СМИ Фото: Из архива КП.

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу

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Прокуратура Курской области организовала проверку по информации СМИ, размещенной в сети Интернет, о возможных нарушениях закона при начислении заработной платы и стимулирующих выплат медицинским работникам, недостаточной оснащенности средствами индивидуальной защиты и по другим вопросам.

- В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку законности начисления соответствующих выплат медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, а также условиям их труда.

При наличии оснований по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, - пояснили в ведомстве.

Ранее в социальных сетях появилось открытое письмо сотрудников БСМП. Ситуацию прокомментировал заместитель губернатора Курской области Андрей Белостоцкий.

ИСТОЧНИК KP.RU