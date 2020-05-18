Житель Курской области зарезал собутыльника ножницами

18 Май 2020 2020-05-18T13:45:28+03:00

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Горшеченский следственный отдел СУ СК по Курской области завершил расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя поселка Горшечное и его 18-летнего знакомого. Первого обвиняют в убийстве и в угоне, а второго – в угоне и краже.

В период с 28 декабря 2019 года по 31 января 2020 года (точная дата не установлена) вечером 32-летний обвиняемый распивал спиртные напитки со своим 41-летним знакомым в квартире последнего, расположенной в одном из домов на улице Кирова поселка Горшечное.

Мужчины повздорили, обвиняемый схватил ножницы и ударил им собутыльника в шею. От полученных ран потерпевший скончался, а обвиняемый скрылся. Тело обнаружили лишь 18 марта 2020 года.

Кроме того, 21 февраля 2020 года ночью 32-летний обвиняемый вместе со своим 18-летним знакомым, находясь в переулке Первомайский поселка Горшечное, угнал автомобиль ВАЗ-21093.

Кроме того, 6 марта 2020 года примерно в 11 часов вечера 18-летний обвиняемый подошел к одному из домов, расположенному на улице Рабочая поселка Горшечное, где вынул стекло из оконной рамы на веранде и залез в дом. Оттуда он похитил принадлежащее местному жителю имущество на общую сумму более 12 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU