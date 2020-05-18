Число заболевших коронавирусом в Курске на 18 мая 2020 года составило 2015 человек

18 Май 2020 2020-05-18T10:06:27+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Курске на 18 мая 2020 года

Изменить размер текста: A A

По данным оперативного штаба на 7:30 18 мая, в Курской области всего зарегистрировано 2015 (+79) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из них под медицинским наблюдением 1413 пациентов: 175 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 68 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 86 – в Курской городской больнице №6; 1084 – находятся в домашних условиях, осуществляется необходимое медицинское наблюдение. Всего выписано 595 (+62) пациентов.

По данным Управления Роспотребнадзора по Курской области, на сегодняшний день с подтвержденным диагнозом COVID-19 в Курской области скончались семь человек.

В настоящее время на карантине в домашних условиях под медицинским наблюдением остаются 1841 человек. Снят карантин с 3151 человека. В медицинских организациях с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 167 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU