2020-05-15T17:36:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Роман Старовойт о коронавирусе в Курске: "Мы планируем в скором времени снять ограничения"

Губернатор Курской области о коронавирусе в Курске
Светлана ВОЛКОВА
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Маски появились в продажеМаски появились в продажеФото: Светлана ВОЛКОВА
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В Курчатове губернатор региона зашел в несколько магазинов и аптеку. Во всех торговых точках в продаже имелись маски и антисептики. Однако некоторые из продавцов, а также большинство покупателей были без масок или носили их неправильно.

- В каждой торговой точке увидел нарушения. Мы планируем в скором времени снять ограничения и открыть все, однако уровень заболеваемости в регионе высокий – ежедневно выявляем около 70 зараженных. Эту тенденцию мы не сломаем, если будем относиться халатно к рекомендациям, которые дает ВОЗ и Минздрав России и не соблюдать масочный режим, – отметил глава региона. – На станции замещения сейчас работают более 2,5 тыс. приезжих строителей. Они выполняют санитарные требования на работе, а выходя в город про них забывают, в чем я сегодня лично убедился.

Главе Курчатова Игорю Корпункову поручено усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в торговых точках на территории муниципального образования. При этом губернатор подчеркнул, что эта работа должна быть нацелена в первую очередь не на увеличение выписанных штрафов, а на организацию масочного режима.

По информации регионального комитета здравоохранения в нашем регионе с начала регистрации заболеваний новой коронавирусной инфекции и по 15 мая от пневмоний скончалось 34 человека. Из них у семи человек причиной смерти стала тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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