Две курянки лишились денег при покупке собак

15 Май 2020 2020-05-15T13:11:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительницы Курска и Железногорска лишись денег, желая купить щенков. Женщины увидели объявления о продаже щенков на популярном ресурсе. Продавцы сообщали, что живут в другом городе и договорились о сделке только при условии полной оплаты. Щенков продавцы обещали доставить транспортной компанией.

22-летняя жительница областного центра под предлогом покупки щенка среднеазиатской овчарки перевела неизвестному 13 тысяч рублей. Но обещанной собаки так и не дождалась.

37-летняя жительница Железногорска хотела в подарок приобрести щенка породы джек-рассел-терьер. Продавец регулярно высылал ей фотографии щенка. Потерпевшая перевела на указанный счет 15 тысяч рублей, лже-продавец утверждал, что деньги не поступили, и предложил еще раз произвести оплату. Только тогда женщина поняла, что ее обманывают, и обратилась в полицию.

Полиция разыскивает мошенников.

ИСТОЧНИК KP.RU