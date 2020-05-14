"Последний звонок" в Курске 2020: будет ли проходить и когда состоится?

14 Май 2020 2020-05-14T15:38:40+03:00

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По информации регионального комитета образования и науки, в Курской области принято решение об отмене традиционного праздника «Последний звонок» и выпускных вечеров в школах, вузах и учреждениях среднего профессионального образования.

- Данная мера вызвана неблагополучной эпидемиологической ситуацией в регионе и рекомендациями Минпросвещения о проведении таких мероприятий в онлайн-режиме. В некоторых школах Курской области уже есть планы отметить окончание учебы в таком формате. Эти решения будут приняты в каждом образовательном учреждении самостоятельно. Однако все может быть откорректировано, если эпидемиологическая обстановка улучшится, - пояснили в администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU