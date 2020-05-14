2020-05-14T15:38:40+03:00
Общество

"Последний звонок" в Курске 2020: будет ли проходить и когда состоится?

"Последний звонок" в Курске 2020
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
Выпускные могут пройти оннлайнВыпускные могут пройти оннлайнФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

По информации регионального комитета образования и науки, в Курской области принято решение об отмене традиционного праздника «Последний звонок» и выпускных вечеров в школах, вузах и учреждениях среднего профессионального образования.

- Данная мера вызвана неблагополучной эпидемиологической ситуацией в регионе и рекомендациями Минпросвещения о проведении таких мероприятий в онлайн-режиме. В некоторых школах Курской области уже есть планы отметить окончание учебы в таком формате. Эти решения будут приняты в каждом образовательном учреждении самостоятельно. Однако все может быть откорректировано, если эпидемиологическая обстановка улучшится, - пояснили в администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: в каких больницах есть случаи инфицирования медиков?
Режим повышенной готовности в Курске: медсестра перинатального центра заразилась COVID-19
Режим повышенной готовности по коронавирусу: в обладминистрации подтвердили сообщения о смерти курских медиков
"Последний звонок" в Курске 2020: будет ли проходить и когда состоится?
В Курской области строится автодорога с низководным мостом через Сейм
В Курской области работает горячая линия по вопросам выплат медработникам
С 15 мая в Курске начнут отключать свет
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: медики заболели в шести учреждениях
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: тесты на антитела начнут делать в июне
Прием документов в учреждения среднего профессионального образования в Курской области начнется в срок
Пьяный водитель устроил массовое ДТП в центре Курска
В Курске задержали крупного наркокурьера
Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 14 мая 2020 года составило 409 человек
Число заболевших коронавирусом в Курске на 14 мая 2020 года составило 1697 человек
Под Курском загорелся кирпичный дом
Главврач курского БСМП ушел с занимаемой должности
Режим самоизоляции в Курске: официально причиной смерти курского нейрохирурга стал не COVID-19
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: сезон в детских оздоровительных лагерях перенесли
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: призывников перед отправкой в армию протестируют
Курская таможня расследует уголовное дело по неуплате более 7,6 миллиона рублей
С 13 мая Сбербанк продлевает срок действия карт
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: за сутки диагноз подтвердился еще у девяти детей
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: в сутки проводится более 800 тестов
В Курской области выросло производство мяса
Курян предупредили о заморозках