В Курской области строится автодорога с низководным мостом через Сейм

14 Май 2020 2020-05-14T14:40:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В Курской области идет строительство автомобильной дороги Курск - Льгов - Рыльск -граница с Украиной - Малые Угоны - Погореловка - п. им. К. Либкнехта с низководным мостом через реку Сейм. Трасса объединит населенные пункты Курчатовского и Льговского районов и станет альтернативным маршрутом для местных жителей.

Протяженность объекта – 3 км. Ширина проезжей части составит 6 метров. В 2020 году планируется уложить 2,7 км полотна с твердым покрытием. Предварительно подрядная организация выполнила укладку водопропускных труб и щебеночного основания будущей автомобильной дороги и приступила к устройству нижнего слоя асфальтобетона.

На сегодняшний день уложено 2,4 км покрытия. Завершив этот этап работ, дорожники приступят к укладке верхнего слоя. Затем им предстоит нанести разметку и укрепить обочину. Сдача объекта запланирована на декабрь 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU