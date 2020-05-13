Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: сезон в детских оздоровительных лагерях перенесли
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу
Эпидобстановка пока не позволяет открыть детские лагеряФото: Светлана ВОЛКОВА
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Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу.
Детская оздоровительная кампания в Курской области отложена. Из-за эпидобстановки главный санитарный врач региона Олег Климушин запретил открывать смены в детских лагерях с 1 июня и перенес старт отдыха на 1 июля.
В настоящее время на карантине в домашних условиях под медицинским наблюдением остаются 1443 человека. Снят карантин с 2835 человек. В медицинских организациях с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 239 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU