Курянин потерял крупную сумму денег, пытаясь инвестировать накопления

12 Май 2020 2020-05-12T16:11:13+03:00

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Полиция разыскивает мошенников, обманувших 47-летнего местного жителя. Мужчина, пытаясь заработать вложением денег в доходные инвестиции, лишился своих сбережений. Железногорец зарегистрировался на сайте компании, занимающейся электронными торгами. Через некоторое время ему позвонил неизвестный и представился торговым агентом. Незнакомец предложил помощь в отслеживании рынка ценных бумаг и рекомендации по наиболее выгодным операциям в купле-продаже на электронной площадке их компании. Звонивший пообещал железногорцу высокую прибыль за внесение денег на счет. Горожанин внес 155 тысяч рублей и стал следить за финансовыми изменениями счета. Спустя некоторое время, он попытался снять «прибыль», то у него не получилось. Мужчина обратился в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Выяснилось, что компания, на сайте которой зарегистрировался потерпевший, согласно имеющимся реестрам Центрального Банка Российской Федерации, не наделена полномочиями и лицензией по осуществлению инвестиционной и фондовой деятельности.

Полицейские отмечают, что, это одна из распространенных схем Интернет-мошенничества. Аферисты, под видом предоставления услуг по организации торгов на электронном рынке, привлекают денежные средства граждан, обещая получение сверхприбыли от проведения операций с финансовыми инструментами. В действительности, полученные денежные средства перечисляются на подконтрольные злоумышленникам счета и похищаются.

Согласно закону "О рынке ценных бумаг" на территории России деятельность форекс-дилеров могут осуществлять только лицензированные компании. Их перечень опубликован на сайте Центрального Банка.

ИСТОЧНИК KP.RU