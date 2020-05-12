Андрей Белостоцкий назначен на должность замгубернатора Курской области

12 Май 2020 2020-05-12T09:18:07+03:00

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На должность заместителя губернатора по здравоохранению и вопросам социальной поддержки с 12 мая назначен Андрей Белостоцкий. Ирина Хмелевская освобождена от должности по собственному желанию в соответствии с распоряжением губернатора Курской области с 11 мая.

Андрею Викторовичу 52 года. В 1992 году окончил Северо-Осетинский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело». С 1993 — младший научный сотрудник Московского НИИ туберкулёза Министерства здравоохранения РСФСР; хирург, затем заведующий операционным блоком, наконец, заместитель главного врача по хирургии Клиники фтизиопульмонологии Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова.

В 2005 году Андрей Белостоцкий был назначен заместителем руководителя Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию.

В 2010 году стал главным врачом Городской клинической больницы № 55 Департамента здравоохранения города Москвы.

С августа 2011 года – руководитель ГКУ «Дирекция по обеспечению деятельности государственных учреждений здравоохранения Южного административного округа города Москвы», с 2015 по 2019 годы курировал работу больниц и поликлиник всей столицы в статусе главы Дирекции по координации деятельности медицинских организаций Департамента здравоохранения Москвы.

С декабря 2019 года и до переезда в Курск занимал пост старшего вице-президента ГК МедИнвестГрупп.

В 2007 году окончил с отличием Российскую академию госслужбы по специальности «Государственное и муниципальное управление».

В 2017 году за большой вклад в развитие здравоохранения, медицинской науки и многолетнюю добросовестную работу Указом Президента награжден Орденом Дружбы. Доктор медицинских наук, заслуженный работник здравоохранения.

Андрей Белостоцкий женат, у него двое детей.

ИСТОЧНИК KP.RU