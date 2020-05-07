2020-05-07T13:00:37+03:00
Происшествия

На 18-летнего курянина завели дело об уклонении от службы

Парень не явился в военкомат
Ольга ДАНИЛОВА
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Парню грозит срокПарню грозит срокФото: Из архива КП.
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СК завел уголовное дело против 18-летнего жителя Курска, подозреваемого в уклонении от призыва на военную службу.

По версии следствия решением призывной комиссии военного комиссариата Центрального и Сеймского округов Курска парня признали годным к военной службе. Законных оснований для освобождения от военной службы или предоставления ему отсрочки не было. Сотрудники военного комиссариата призывника уведомили о необходимости прибыть 27 декабря 2019 года на мероприятия, связанные с прохождением военной службы, а именно для прохождения медицинского освидетельствования и отправки к месту службы, рассказали в СК. Однако парень без уважительных причин по повесткам не прибыл, тем самым уклонился от призыва на военную службу.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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