41-летний житель Курска задушил собственную мать

6 Май 2020 2020-05-06T15:42:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Сеймский следственный отдел СУ СК по Курской области продолжает расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя города Курска. Мужчину обвиняют в убийстве собственной матери.

3 мая 2020 года примерно в 10 часов утра обвиняемый в пьяном виде находился в квартире на улице Заводская города Курска. Мужчина повздорил со своей матерью и задушил ее рукой.

Обвиняемого задержали, решается вопрос о заключении его под стражу. По делу проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, назначены экспертизы. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU