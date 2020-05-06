41-летний житель Курска задушил собственную мать
Сеймский следственный отдел СУ СК по Курской области продолжает расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя города Курска. Мужчину обвиняют в убийстве собственной матери.
3 мая 2020 года примерно в 10 часов утра обвиняемый в пьяном виде находился в квартире на улице Заводская города Курска. Мужчина повздорил со своей матерью и задушил ее рукой.
Обвиняемого задержали, решается вопрос о заключении его под стражу. По делу проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, назначены экспертизы. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU