В Курской области будут судить двух молодых закладчиков

6 Май 2020 2020-05-06T13:00:55+03:00

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Сотрудники МО МВД России «Железногорский» задержали двух 22-летних курян по подозрению в незаконном обороте наркотиков.

Установлено, что железногорцы действовали в интересах одного из интернет-магазинов. В их обязанности входило забирать из тайников уже расфасованный «товар» и распространять методом закладок в Железногорске. В результате оперативных мероприятий злоумышленники были задержаны с поличным, в момент очередной закладки. При личном досмотре у них обнаружили 20 свертков с запрещенным веществом, и еще три закладки с наркотиками полицейские изъяли в разных частях города, которые те успели уже изготовить.

Согласно заключению эксперта в изъятых свертках были синтетические наркотики в крупном размере.

Возбуждено и расследовано уголовное дела по ч.4 ст. 228.1 УК РФ. Следствием собрано достаточное количество доказательств для привлечения фигурантов к уголовной ответственности. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Им грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU