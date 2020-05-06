Задержали наркоманов-мошенников, которые выманивали у курян деньги

6 Май 2020 2020-05-06T12:39:56+03:00

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Сотрудники УМВД России по Курску задержали в Самаре двоих подозреваемых в серии мошенничеств. От их действий пострадали, как минимум четыре курских пенсионера. Злоумышленники использовали достаточно старую схему обмана. Они звонили людям по телефону и сообщали, что их родственник совершил ДТП, в котором пострадали люди. После этого предлагали за деньги освободить виновника аварии от привлечения к уголовной ответственности.

Пожилые куряне верили на слово незнакомцам и принимали их условия. В двух случаях фигуранты требовали подойти к банкомату и перечислить деньги на указанный счет. Еще двум потерпевшим сообщали, что сумму заберет курьер. Общий ущерб от действий мошенников превысил 300 тысяч рублей.

Оперативники установили, что в качестве помощников подозреваемые использовали курских таксистов. Водителей по телефону просили забрать деньги по указанному адресу и перечислить на счет банковской карты. За свои услуги они получали крупное вознаграждение. При проведении оперативно-розыскных мероприятий личности пособников преступников установили. Полицейские получили информацию о телефонах, с которых им звонили мошенники и номерах счетов, куда перечислялись денежные средства. Выяснилось, что фигуранты проживают в городе Самара, куда для их задержания выехали курские оперуполномоченные уголовного розыска.

Удалось установить, что ранее судимые мужчины наркозависимые. Преступления они совершали, чтобы найти деньги для приобретения очередной дозы. Подозреваемых доставили в Курск для проведения необходимых следственных действий. Сейчас они дают признательные показания и до суда будут оставаться под стражей. За серию мошенничеств законом для них предусмотрено наказание вплоть до пяти лет лишения свободы. Решается вопрос о возмещении нанесенного ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU