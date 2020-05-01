В Курске строительная фирма задолжала рабочим 700 тысяч рублей
Прокуратура Центрального административного округа Курска провела проверку соблюдения трудового законодательства в торгово-строительной компании.
Установлено, что у коммерческой организации перед 27 работниками имеется задолженность по заработной плате в сумме более 700 тыс. рублей.
Прокуратура внесла руководству строительной организации представление.
После вмешательства прокуратуры задолженность полностью погашена.
На основании постановления прокурора Государственная инспекция труда в Курской области привлекла юридическое лицо к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ к штрафу в 30 тысяч рублей. Директора общества оштрафовали на 10 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU