В Курске строительная фирма задолжала рабочим 700 тысяч рублей

1 Май 2020 2020-05-01T13:54:55+03:00

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Прокуратура Центрального административного округа Курска провела проверку соблюдения трудового законодательства в торгово-строительной компании.

Установлено, что у коммерческой организации перед 27 работниками имеется задолженность по заработной плате в сумме более 700 тыс. рублей.

Прокуратура внесла руководству строительной организации представление.

После вмешательства прокуратуры задолженность полностью погашена.

На основании постановления прокурора Государственная инспекция труда в Курской области привлекла юридическое лицо к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ к штрафу в 30 тысяч рублей. Директора общества оштрафовали на 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU