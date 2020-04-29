2020-04-29T13:43:28+03:00
Победа

Поисковики разыскивают родственников советских солдат, погибших в Курской битве

В мае в регионе будут установлены памятные знаки
Светлана ВОЛКОВА
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Поисковики готовят материалы для очередного 18-го тома Книги памяти Курской областиПоисковики готовят материалы для очередного 18-го тома Книги памяти Курской областиФото: Светлана ВОЛКОВА
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В связи с эпидемиологической обстановкой пока полевые работы в рамках «Вахты памяти» не ведутся. Поисковики через соцсети стараются разыскать родственников советских солдат, останки которых были найдены на территории Курской области и других регионов России.

Кроме того, курские поисковики готовят материалы для очередного 18-го тома Книги памяти Курской области. В него войдут списки советских солдат, не включенные в предыдущие тома, а также список братских и одиночных могил времен Великой Отечественной войны, находящихся на территории Курской области.

В регионе продолжается акция «Звезды на обелисках». В мае текущего года будут установлены памятные знаки. На территории Первомайского сельсовета Поныровского района он будет посвящен Герою Советского Союза Григорию Кагамлыку, а в поселке Поныри - младшему лейтенанту Василию Большакову, повторившему подвиг Александра Матросова.

Заканчивается реконструкция братской могилы в поселке Поныри, где будут увековечены имена 787 советских солдат, погибших в боях за поселок в феврале и июле 1943 года.

Поисковики Центра «Поиск», используя электронные базы данных Министерства обороны и Курской областной Книги Памяти, подготовили также списки советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны и захороненных на территории региона.

Работа проводится в рамках федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших на территории Курской области при защите Отечества на 2019 - 2024 годы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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