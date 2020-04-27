Умер гендиректор Металлоинвеста, экс-депутат Курской областной Думы Андрей Варичев
У него была диагностирована двусторонняя пневмония
Фото 20 марта 2020 годаФото: Светлана ВОЛКОВА
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В возрасте 52 лет умер бывший депутат Курской областной Думы трех созывов, генеральный директор компании «Металлоинвест» Андрей Варичев. Предварительно известно, что у Андрея Варичева была диагностирована двусторонняя пневмония.
О смерти Варичева сообщил журнал Forbes со ссылкой на источник. Информацию подтвердили в администрации Курской области.
Металлоинвест - крупнейшая железорудная компания России и СНГ, которая обладает вторыми в мире запасами железной руды. Варичев возглавлял ее с 2009 года.
ИСТОЧНИК KP.RU