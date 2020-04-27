Умер гендиректор Металлоинвеста, экс-депутат Курской областной Думы Андрей Варичев

27 Апр 2020 2020-04-27T21:15:57+03:00

У него была диагностирована двусторонняя пневмония

Изменить размер текста: A A

В возрасте 52 лет умер бывший депутат Курской областной Думы трех созывов, генеральный директор компании «Металлоинвест» Андрей Варичев. Предварительно известно, что у Андрея Варичева была диагностирована двусторонняя пневмония.

О смерти Варичева сообщил журнал Forbes со ссылкой на источник. Информацию подтвердили в администрации Курской области.

Металлоинвест - крупнейшая железорудная компания России и СНГ, которая обладает вторыми в мире запасами железной руды. Варичев возглавлял ее с 2009 года.

ИСТОЧНИК KP.RU