В Курске утром загорелась иномарка

27 Апр 2020 2020-04-27T15:59:12+03:00

Изменить размер текста: A A

27 апреля в 07:05 в «Службу спасения» поступило сообщение о том, что на улице Краснополянской в Курске горит автомобиль БМВ Х5. На место ЧП выехали пожарные ПСЧ № 6, сотрудники полиции и медики скорой помощи.

Пожар потушили в 07:11. Огонь повредил в иномарке переднюю часть салона, из людей никто не пострадал.

В ликвидации пожара принимали участие 13 человек и четыре единицы техники, в том числе от МЧС восемь человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU