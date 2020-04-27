В Курске утром загорелась иномарка
Пожар произошел на улице Краснополянской
Огонь повредил в иномарке переднюю часть салонаФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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27 апреля в 07:05 в «Службу спасения» поступило сообщение о том, что на улице Краснополянской в Курске горит автомобиль БМВ Х5. На место ЧП выехали пожарные ПСЧ № 6, сотрудники полиции и медики скорой помощи.
Пожар потушили в 07:11. Огонь повредил в иномарке переднюю часть салона, из людей никто не пострадал.
В ликвидации пожара принимали участие 13 человек и четыре единицы техники, в том числе от МЧС восемь человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU