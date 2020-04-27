2020-04-27T15:59:12+03:00
Происшествия

В Курске утром загорелась иномарка

Пожар произошел на улице Краснополянской
Яна ШЕЛЕСТ
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Огонь повредил в иномарке переднюю часть салонаОгонь повредил в иномарке переднюю часть салонаФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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27 апреля в 07:05 в «Службу спасения» поступило сообщение о том, что на улице Краснополянской в Курске горит автомобиль БМВ Х5. На место ЧП выехали пожарные ПСЧ № 6, сотрудники полиции и медики скорой помощи.

Пожар потушили в 07:11. Огонь повредил в иномарке переднюю часть салона, из людей никто не пострадал.

В ликвидации пожара принимали участие 13 человек и четыре единицы техники, в том числе от МЧС восемь человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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