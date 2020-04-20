2020-04-20T20:05:28+03:00
Общество

Курский «Экотекс» должен приостановить работу

Суд удовлетворил ходатайство комитета экологии
Яна ШЕЛЕСТ
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Куряне начали жаловаться на едкий дым из труб «Экотекса» еще прошлой веснойКуряне начали жаловаться на едкий дым из труб «Экотекса» еще прошлой весной
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Суд удовлетворил ходатайство комитета экологической безопасности и природопользования о немедленной приостановке завода «Экотекс». Контрольные мероприятия, проведенные в марте, показали, что предприятие продолжает работу с аналогичными нарушениями действующего законодательства.

В связи с этим комитет направил в суд заявление, которое удовлетворил Промышленный суд города Курска. Две сушильные машины, являющиеся источниками выбросов в атмосферный воздух загрязняющих веществ, концентрация которых в разы превышает предельно допустимые нормативы, будут остановлены.

Напомним, куряне, проживающие в районе поселка «Аккумулятор», начали жаловаться на едкий дым из труб «Экотекса» еще прошлой весной. Предприятие было остановлено в связи с выявленными многочисленными нарушениями.

После установки специальных фильтров производство запустили вновь, однако ситуация не нормализовалась и жалобы жителей близлежащих домов на едкий дым не прекратились. Внеплановая проверка, проведенная Центрально-Черноземным межрегиональным управлением Росприроднадзора, установила превышение в воздухе содержания вредных веществ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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