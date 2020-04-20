Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: в общественном транспорте курские медики будут ездить бесплатно

20 Апр 2020 2020-04-20T14:12:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В городском общественном транспорте курские медики будут ездить бесплатно.

Как рассказали в городском департаменте пассажирского транспорта, на период действия режима «Повышенная готовность» в регионе принято решение предоставить право бесплатного проезда отдельным категориям медицинских работников, которые привлечены к борьбе с коронавирусом.

В постановлении администрации области говорится, что бесплатный проезд будет предоставлен врачам и медицинскому персоналу участковой службы, скорой помощи, медработникам фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врачей общей практики.

Бесплатным проездом медики смогут воспользоваться в общественном транспорте, который работает на маршрутах по регулируемому тарифу. Это городской электротранспорт и автобусы, обслуживающие 18 городских маршрутов.

На сегодняшний день информационным центром «Регион-Курск» – оператором системы контроля оплаты проезда, медикам выдано более 1700 льготных транспортных карт.

В больницах с признаками ОРВИ и пневмониями находится 124 человека, сообщили в администрации региона.

18 апреля в областной инфекционной больнице скончалась пациентка с положительным тестом на COVID-19. Как сообщил региональный оперштаб по борьбе с коронавиурсом, у женщины внезапно остановилось сердце на фоне аритмии. Кроме того, у курянки были тяжелые сопутствующие патологии, сахарный диабет.

Ранее умерли еще две женщины с инфекцией, находившиеся на лечении в областной инфекционной больнице. 11 апреля от остановки сердца скончалась 69-летняя пациентка. 12 апреля умерла еще одна женщина старше 70 лет с подтвержденным диагнозом COVID-19. У нее был ряд хронических заболеваний, в том числе сахарный диабет, сердечно-сосудистые патологии.

ИСТОЧНИК KP.RU