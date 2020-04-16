2020-04-16T12:25:18+03:00
Происшествия

Курянин убил знакомого кирпичом и табуретом

Трагедия произошла в Курске
Ольга ДАНИЛОВА
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Курянину грозит срокКурянину грозит срокФото: Из архива КП.
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СК по Курской области завел уголовное дело против 41-летнего жителя Курска, подозреваемого по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).

По версии следствия ночью 9 апреля между пьяными подозреваемым и его 36-летним знакомым в доме, расположенном на 2-м Агрегатном переулке Курска, на почве личных неприязненных отношений произошел конфликт.

- В ходе конфликта подозреваемый стал избивать оппонента кирпичом и деревянным табуретом по голове. От полученных травм мужчина 14 апреля скончался в больнице, - сказали в СК.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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