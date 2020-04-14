2020-04-14T15:51:40+03:00
Происшествия

Мошенники пытались похитить у курской пенсионерки крупную сумму

Личность злоумышленника устанавливает полиция
Яна ШЕЛЕСТ
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Женщине чудом удалось сохранить свои деньгиЖенщине чудом удалось сохранить свои деньгиФото: Из архива "КП"
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60-летней пенсионерке позвонил неизвестный и представился сотрудником безопасности банка. Мужчина сообщил, что мошенники пытаются снять с ее счета деньги. Чтобы этого избежать, женщине необходимо снять деньги со своей карты, и перевести на специальный счет, номер которого он указал.

Пожилая женщина поверила собеседнику и пошла в банк. Около банкомата консультант услышала, что на телефон женщины поступило несколько звонков и поняла, что это могут быть мошенники. Девушка предупредила о своих подозрениях женщину. Но та была уверена в своих действиях и продолжила операции с банкоматом.

Женщине чудом удалось сохранить свои деньги. Когда с банкоматом работала инкассаторская служба, женщине пришлось подождать, а за это время разрядился ее мобильный телефон. Связь с мнимым сотрудником банка оборвалась, так деньги остались целы. Только придя домой и рассказав близким, пенсионерка поняла, что чуть не стала жертвой мошенников.

За покушение на мошенничество в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Полиция вновь призывает граждан к бдительности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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